PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «LE OLIMPIADI SPIEGATE AI BAMBINI IN LINGUA LOCALE: UN QUADERNO DIDATTICO INNOVATIVO»

09.20 - giovedì 5 febbraio 2026

BOLZANO (USP). In occasione dell’imminente avvio dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina, che potranno vantare tra le loro sedi anche Anterselva, teatro delle gare olimpiche di biathlon, l’Area pedagogica presso la Direzione Istruzione e Formazione ladina ha sviluppato un materiale didattico innovativo e linguisticamente adeguato dedicato all’evento.

Il cuore del progetto è un nuovo quaderno di lavoro che avvicina i bambini al mondo delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi. In modo chiaro e stimolante, e con un costante riferimento alla loro quotidianità, il quaderno affronta domande fondamentali.

Che cosa sono le Olimpiadi e perché esistono? Qual è il significato dei cinque cerchi? Come viaggia la Fiamma Olimpica nel mondo? Quali sono le discipline degli sport invernali e quali atleti e atlete della nostra regione sono particolarmente noti? Come si distinguono i Giochi antichi da quelli moderni? Che cosa rende speciali i Giochi Paralimpici?

Il quaderno non si limita però alle informazioni di base: crea collegamenti tra storia, educazione sportiva e competenze quotidiane, accompagnando i bambini in un approccio consapevole e sicuro agli sport invernali.

L’unità didattica è concepita per informare, coinvolgere e far agire. Disegni proiettati aiutano a comprendere e riflettere sui comportamenti corretti sulle piste da sci.

I giochi di gruppo rafforzano la collaborazione, mentre applicazioni digitali permettono di approfondire e scoprire i contenuti in modo interattivo. In questo modo si sviluppa un ampio ventaglio di competenze: sociali ed emotive, linguistiche e intellettuali, civiche, cooperative e digitali.

Una vera esperienza di apprendimento moderno, che va ben oltre la tradizionale educazione fisica.

Parte di una biblioteca didattica in crescita

Il quaderno “Sport invernali” fa parte della raccolta “Laurun deboriada”. La prima serie, composta da 16 quaderni, è stata pubblicata nel 2024; a breve arriverà la seconda serie, con altri undici quaderni.

Nel complesso, le scuole ladine avranno a disposizione 27 quaderni interdisciplinari in tre livelli di difficoltà. I temi affrontano aspetti vicini alla vita dei bambini: ambiente, scrittura manuale, culture del mondo, migrazione, fauna alpina, salute e molto altro.

Contenuti che non solo suscitano interesse, ma trasmettono valori fondamentali per vivere con consapevolezza sul nostro pianeta.