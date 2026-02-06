PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «LA MAPPA DEL GAS RADIOATTIVO PER SALVAGUARDARE LA SALUTE DEI CITTADINI»

12.50 - venerdì 6 febbraio 2026

Su proposta dell’assessore provinciale alla Protezione dell’ambiente, della natura e del clima e allo Sviluppo del territorio Peter Brunner, la Giunta provinciale ha definito per la prima volta nella seduta del 6 febbraio le aree prioritarie per il radon in Alto Adige.

Queste sono riportate su una mappa consultabile anche sul sito web dell’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima. La mappa si basa sulle misurazioni effettuate negli ultimi 20 anni, che sono state valutate dall’Agenzia.

La classificazione segue inoltre linee guida UE e nazionali che anche l’Alto Adige è tenuto a rispettare. I luoghi in cui vengono superati determinati valori limite sono considerati zone a rischio.

Il radon è un gas radioattivo presente in natura che può penetrare negli edifici dal suolo e accumularsi soprattutto nelle cantine e nei piani terra. L’esposizione prolungata a elevate concentrazioni di radon costituisce un fattore di rischio per la salute.

La classificazione dei Comuni ha un valore informativo e anche strategico. “La mappa del radon mostra dove dobbiamo prestare maggiore attenzione. Per le persone questo significa soprattutto: prevenire consapevolmente e adottare semplici misure”, sottolinea l’assessore provinciale Brunner.

Il direttore del laboratorio Analisi aria e radioprotezione Luca Verdi aggiunge: “Il radon è un gas radioattivo che non può essere percepito dai nostri organi sensoriali. Pertanto, è necessario e consigliabile effettuare misurazioni per determinarne la concentrazione.

In questo modo possiamo capire se e in che misura è necessario intervenire. Già semplici misure hanno un effetto positivo: arieggiare, apportare piccole modifiche strutturali o sigillare le cantine può ridurre significativamente i valori”.

Nelle aree a rischio segnalate vengono effettuate ulteriori misurazioni, in particolare negli edifici pubblici come scuole e locali destinati all’edilizia residenziale pubblica. Inoltre, la Provincia intende fornire informazioni ancora più precise per motivare i proprietari a effettuare misurazioni volontarie nelle loro case.

Le aree a rischio radon in Alto Adige vengono aggiornate regolarmente appena sono disponibili nuovi dati, sempre con l’obiettivo di proteggere al meglio la salute delle persone.