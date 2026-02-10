PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «GIOCHI OLIMPICI INVERNALI: RACCOMANDAZIONI PER RAGGIUNGERE LE GARE DI BIATHLON»

10.03 - martedì 10 febbraio 2026

Nella giornata di domenica 8 febbraio è stato notevole l’afflusso di persone verso la Valle di Anterselva: le gare di biathlon dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 alla Südtirol Arena Alto Adige hanno attratto migliaia di spettatori.

I Centri operativi istituiti a livello provinciale e comunale hanno monitorato costantemente la situazione del traffico e il giorno successivo, il 9 febbraio, sono state analizzate nuovamente le circostanze che purtroppo avevano causato gli ingorghi.

Hanno raggiunto la venue circa 20 shuttle in più rispetto a quelli delle Coppe del Mondo che solitamente si svolgono nella medesima sede (60, rispetto ai soliti 40, con un incremento del 50 per cento).

I treni lungo l’asse ferroviario della Pusteria sono stati molto ben utilizzati, nonostante fossero completamente pieni: l’afflusso è stato molto ordinato, come necessario per ogni grande evento.

Purtroppo, in molti hanno calcolato male i tempi di percorrenza e l’elevata affluenza con i mezzi pubblici è stata affiancata da migliaia di persone che hanno utilizzato i propri mezzi privati.

Un incidente stradale ha ulteriormente aggravato la situazione del traffico causando ingorghi e ritardi.

In combinazione con l’elevato traffico individuale, molte persone sono arrivate all’arena in ritardo, nonostante un’attenta gestione del traffico e servizi di trasporto ottimamente organizzati.

La Valle di Anterselva ha un accesso limitato e, considerato che i Giochi Olimpici hanno un approccio completamente diverso rispetto alle competizioni precedentemente ospitate in termini di controlli, è necessario regolare meticolosamente l’accesso all’arena.

Guardando alle settimane a venire, nell’ottica di una migliore viabilità e per poter godere pienamente dello spettacolo olimpico, è consigliato agli spettatori di organizzarsi per raggiungere la venue con largo anticipo e in particolare di usare i mezzi pubblici.

Ciò anche considerato che per le gare olimpiche è richiesto un tempo maggiore per i controlli, più severi rispetto a quelli di altre manifestazioni, per garantire la massima sicurezza ad atlete, atleti, delegazioni e spettatori.

Ciononostante, si continuerà a valutare costantemente come migliorare la situazione della viabilità.

Il sito web di altoadigemobilità e la relativa app consentono ai visitatori di calcolare e pianificare il proprio viaggio nel miglior modo possibile.