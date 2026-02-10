FDI – FRATELLI D’ITALIA * CAMERA: «BANCHE, OSNATO (FDI): BUONE NOTIZIE DA UNICREDIT, FINANZA ITALIANA VERSO IL FUTURO»

10.02 - martedì 10 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Oggi anche il gruppo UniCredit annuncia risultati lusinghieri nel 2025 e progetti importanti per il futuro. Questi successi confermano le tendenze in atto nel settore creditizio, facendo ben sperare per il sistema bancario e tutta la nostra economia”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando la presentazione dei conti trimestrali e 2025 di Piazza Gae Aulenti.

“Anche in questo caso il private banking e l’attività d’investimento pesano sempre di più; il saldo dell’operatività al dettaglio è meno rilevante che in passato. Finalmente un cambio di passo verso un mercato dei capitali più robusto e capillare, segno evidente che la domanda di servizi avanzati è in netta crescita”, prosegue l’esponente di FdI.

“Grazie al capitale in eccesso, anche UniCredit si avvia ad attuare una strategia d’impatto, che remuneri adeguatamente gli azionisti e allo stesso tempo continui a coniugare solidità patrimoniale e prospettive di sviluppo. È legittimo pensare che tali ottime condizioni si rifletteranno positivamente sulla crescita della Nazione”, aggiunge Osnato.

“Il Governo Meloni ha lavorato esattamente per questo obiettivo, senza dimenticare di chiedere alle banche un contributo per sostenere la politica fiscale. I numeri dimostrano che abbiamo fatto scelte virtuose ed efficaci: l’esatto contrario di un passato in cui gli istituti erano molto più dipendenti dalle decisioni Bce sui tassi e preferivano il ‘piccolo cabotaggio’, privo di ambizioni. Se le buone notizie proseguiranno avremo la riprova che la finanza italiana sta finalmente esprimendo appieno il suo straordinario potenziale, con lo sguardo rivolto al futuro”, conclude.