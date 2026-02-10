FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «GIORNO DEL RICORDO, DE PORTA (FDI): “FOIBE ED ESODO GIULIANO-DALMATA, VERITÀ STORICA CONTRO OGNI NEGAZIONISMO”»

10.02 - martedì 10 febbraio 2026

“Il Giorno del Ricordo, riconosciuto ufficialmente dallo Stato italiano, richiama tutti a un dovere fondamentale: custodire e trasmettere la memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata, una delle pagine più dolorose della storia italiana del Novecento, rimasta per troppo tempo ai margini della coscienza nazionale”.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.

“Le foibe furono una tragedia reale e documentata, che colpì migliaia di italiani innocenti, vittime di violenze, persecuzioni e uccisioni. Negarne l’esistenza, ridimensionarne la portata o giustificarle in nome di appartenenze ideologiche significa compiere una seconda, inaccettabile offesa alla memoria delle vittime e alla verità storica”.

“Il riconoscimento istituzionale di questa giornata impone a tutti, a partire dalle istituzioni e dal mondo della scuola, un impegno serio nella diffusione della conoscenza storica. È tra i banchi che le giovani generazioni devono poter studiare i fatti, comprenderne il contesto e maturare una coscienza critica fondata sulla verità, contro ogni forma di revisionismo e negazionismo”.

“Investire sulla memoria delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata nelle scuole significa formare cittadini liberi, capaci di riconoscere i pericoli dell’odio ideologico e di ogni forma di violenza politica. Solo lo studio e l’educazione possono impedire che queste tragedie vengano cancellate, banalizzate o strumentalizzate”.

“Il Giorno del Ricordo deve essere soprattutto, per i più giovani, un’occasione di responsabilità collettiva: non può esserci futuro senza una memoria condivisa, consapevole e fondata sulla verità storica”, conclude il senatore Costanzo Della Porta.