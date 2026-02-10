FDI – FRATELLI D’ITALIA: «SICUREZZA, MONTARULI (FDI): RECORD ASSUNZIONI SMENTISCE PROPAGANDA DELLA SINISTRA»

10.01 - martedì 10 febbraio 2026

I dati diffusi oggi dal Viminale attestano che gli anni con il maggior numero di assunzioni nella Polizia sono quelli del Governo guidato da Giorgia Meloni.

Abbiamo ricominciato a colmare il record negativo di assunzioni registrato negli ultimi dieci anni.

Stiamo riparando i danni prodotti da una sinistra ideologicamente avversa alla divisa che ha fatto solo tagli; ha sminuito e sottovalutato il ruolo delle donne e degli uomini in divisa e, troppo spesso, ha fatto fatica a schierarsi dalla parte delle forze dell’ordine.

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti: la sicurezza dei cittadini è stata messa a rischio in modo evidente e ancora oggi ne paghiamo le conseguenze.

Oggi ci troviamo a far fronte a situazioni di degenerazione e degrado totali che si sarebbero potuti evitare e contenere.

Se il governo Meloni ha addirittura triplicato la media delle immissioni in servizio come evidenziano i dati è perché questo Esecutivo con Fratelli d’Italia ha messo al primo posto la sicurezza dei cittadini e la difesa di chi ogni giorno rischia la vita per tutelare quella di tutti noi.

Da parte delle opposizioni solo chiacchiere e propaganda smentita, come sempre, dai fatti inconfutabili.

Così il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Augusta Montaruli.