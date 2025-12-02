PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «FORUM DELLE BIBLIOTECHE 2025: LA LETTURA TRA CRISI E RISCOPERTA»

15.10 - martedì 2 dicembre 2025

Circa 70 bibliotecarie e bibliotecari altoatesini e altre persone interessate hanno partecipato lo scorso 28 novembre al Forum delle biblioteche 2025, organizzato presso il Centro pastorale di Bolzano per fare il punto sulla competenza di lettura in Alto Adige. Il corso di aggiornamento, curato dall’Ufficio provinciale Biblioteche e lettura, ha fornito gli ultimi dati sulla competenza di lettura ricavati dalle valutazioni dell’apprendimento e ha permesso di avviare proficue discussioni di settore.

Klaus Niederstätter, direttore del Servizio provinciale di valutazione per l’istruzione e la formazione in lingua tedesca, ha illustrato i principali risultati relativi alla materia Tedesco delle valutazioni nazionali dei livelli di apprendimento Invalsi e del programma internazionale PISA. L’attenzione si è concentrata sulla competenza di lettura nei bambini e negli adolescenti come qualifica-chiave interdisciplinare, senza la quale risulta difficile affrontare adeguatamente la moderna vita quotidiana.

“Negli ultimi anni la competenza di lettura e di scrittura dei bambini e degli adolescenti è diminuita, in particolare durante la pandemia è stato notato un calo deciso. I dati mostrano inoltre una chiara tendenza dell’influenza del consumo eccessivo di media digitali sulle capacità di lettura degli studenti. Oggi più che mai è quindi importante motivare bambini e adolescenti, e supportarli, nell’avvicinarsi alla lettura e nel continuare a leggere”, ha sottolineato Niederstätter.

Durante il Forum diverse istituzioni altoatesine di promozione della lettura hanno presentato le rispettive offerte con le quali intendono contrastare il calo dei numeri. Vera Rellich, collaboratrice della Direzione provinciale Scuole dell’infanzia in lingua tedesca, ha presentato la rivista multilingue Papperlapapp, mentre Isabella Distefano della Caritas ha illustrato il progetto “Mentori della lettura”, nel quale alcuni volontari leggono in biblioteca a gruppi di bambini assegnati.

Elisabeth Maierhofer ha presentato le offerte del centro JuKiBuZ dedicate alla promozione della lettura, Patrick Taschler della scuola media Oswald von Wolkenstein di Bolzano ha raccontato di come è riuscito a riavvicinare i suoi allievi ai libri attraverso un progetto di lettura ad alta voce, mentre Andrea Unterholzner della biblioteca pubblica di Aldino si avvale dei suoi lavori creativi per stimolare la curiosità per la lettura.

In chiusura la poetessa slam Sabine Ralser, alias Frau S., ha letto alcuni suoi testi scritti appositamente per questo evento, permettendo di concludere in allegria l’edizione 2025 del Forum delle biblioteche.