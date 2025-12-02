Popular tags:
CAMERA DEI DEPUTATI: «DEGRADO URBANO E PERIFERIE, AUDIZIONI ALLE 14.15 CON IRENE 95 E ALLE 15 CON SIMONE CICALONE»

15.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Mercoledì 3 dicembre, alle ore 14.15, presso l’Aula del IV piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie svolge l’audizione del presidente della Cooperativa sociale Irene 95, Fedele Salvatore.

Alle ore 15, audizione di Simone Ruzzi (detto Simone Cicalone), creatore di contenuti digitali.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

