M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SCUOLA, MORFINO (M5S): CARTA DOCENTE CON GOVERNO MELONI È DISASTRO ANNUNCIATO»

15.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Noi lo diciamo da mesi, e infatti gestione della carta del docente si sta rivelando un disastro annunciato. Il decreto sull’importo arriverà solo a fine gennaio, lasciando gli insegnanti con troppo poco tempo per usarla, soprattutto chi ha contratti fino al 30 giugno.

Il rischio di una riduzione dei fondi è molto concreto e i continui problemi della piattaforma dimostrano l’inefficienza del Governo.

Ancora una volta si sta giocando una partita sulla pelle di chi ogni giorno con la sua professionalità mantiene la scuola italiana.

Oggi dal governo non è arrivata alcuna rassicurazione, alcuna garanzia, nulla.

Come possono sperare i docenti italiani in qualcosa di meglio se la gestione è questa?”.

Così la deputata M5S Daniela Morfino.