FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «SORTE-VALOIS, CORDOGLIO PER SCOMPARSA AVVOCATO BRUNO RONCHI»

15.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Sorte-Valois, cordoglio per scomparsa avvocato Bruno Ronchi

“Esprimiamo profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Bruno Ronchi, già consigliere regionale della Lombardia dal 1995 al 2000, figura di riferimento per il territorio e per la comunità azzurra. Ricordiamo un uomo delle istituzioni competente, leale e generoso. Il suo impegno in Consiglio regionale e il suo contributo alla vita politica lombarda resteranno un patrimonio prezioso per tutti noi. Ci uniamo al dolore della famiglia e di quanti ne hanno apprezzato il valore umano e professionale”.

Lo dichiarano in una nota Alessandro Sorte, deputato e segretario regionale di Forza Italia Lombardia e Umberto Valois, vicepresidente della Provincia di Bergamo e segretario provinciale di Forza Italia.