PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «CONCORSI BILINGUI: FIRMATA LA CONVENZIONE CON LA GUARDIA DI FINANZA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE»

14.40 - martedì 2 dicembre 2025

Il 2 dicembre, a Palazzo Widmann, il presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, e il comandante regionale Trentino-Alto Adige della Guardia di Finanza, generale Gavino Putzu, hanno sottoscritto la convenzione per l’organizzazione, da parte della Guardia di Finanza, di concorsi per personale con attestato di bilinguismo.

Alla cerimonia hanno partecipato anche il Commissario del Governo, prefetto Vito Cusumano, l’assessora provinciale alla Sicurezza e Prevenzione della violenza Ulli Mair, il capo di Stato Maggiore generale Gabriele Procucci, il comandante provinciale delle “Fiamme Gialle”, colonnello Giuseppe Dinoi, e il segretario generale della Provincia, Eros Magnago, che ha seguito l’elaborazione del progetto.

La convenzione facilita la partecipazione ai concorsi per allievi marescialli e finanzieri di giovani altoatesini, specialmente di lingua tedesca, attraverso l’organizzazione in loco di alcune prove: l’eventuale preselezione, la prova scritta di cultura generale e la prova orale.

Visite mediche, prove attitudinali e di efficienza fisica si svolgono invece a Roma.

La novità più rilevante è la possibilità per i candidati di sostenere le prove sia in italiano sia in tedesco secondo la scelta indicata nella domanda.

La Provincia mette a disposizione locali idonei, traduce bandi e libretti test dimostrativi, collabora attraverso insegnanti di lingua italiana e tedesca a costituire le sottocommissioni di concorso e verifica l’effettivo possesso dell’attestato di bilinguismo.

“La Giunta provinciale sostiene ogni misura che rafforzi l’uso di entrambe le lingue ufficiali e garantisca ai cittadini il diritto di interagire con la Pubblica amministrazione nella propria madrelingua”, ha commentato il presidente Kompatscher.

Anche l’assessora provinciale Ulli Mair ha dichiarato: “Questo accordo è espressione della stretta collaborazione della Provincia con gli organi di sicurezza dello Stato e contribuisce a facilitare l’accesso al servizio presso la Guardia di Finanza degli altoatesini di lingua tedesca”.

Il comandante regionale Putzu ha aggiunto: “La convenzione consente concorsi dedicati per allievi marescialli e allievi finanzieri con attestato di bilinguismo, con possibilità di svolgere le prove principali anche in tedesco presso strutture messe a disposizione dalla Provincia”.

Il Commissario del Governo, prefetto Vito Cusumano, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra Amministrazioni nel garantire ai cittadini l’uso della propria madrelingua.