M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «BANCHE, TURCO (M5S): SUBITO MELONI, GIORGETTI E FAZZOLARI IN COMMISSIONE D’INCHIESTA»

Il quadro che sta emergendo dal risiko bancario è estremamente grave e segnala una saldatura anomala tra Governo, istituti finanziari e cordate private.

Al di là dell’inchiesta giudiziaria che coinvolge gli scalatori Caltagirone, Milleri (Delfin) e l’amministratore delegato di Mps Lovaglio, resta il nodo politico: il Parlamento ha il dovere di accertare se vi siano state interferenze, pressioni o condizionamenti nelle scelte che hanno riguardato il sistema bancario italiano.

Per questo motivo abbiamo appena depositato presso la Commissione d’inchiesta sulle banche una richiesta formale di calendarizzazione urgente di una serie di audizioni imprescindibili.

Tra queste: la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, gli stessi Caltagirone e Milleri, i vertici bancari Nagel e Lovaglio, nonché figure chiave presenti in diversi consigli di amministrazione, come Corsico e Panizza.

Si aggiungono il Presidente della Consob Paolo Savona e il Governatore della Banca d’Italia Fabio Panetta, per chiarire il ruolo delle autorità di vigilanza in questa vicenda.

Tutti sono consapevoli della delicatezza della situazione. Per questo è indispensabile che il Parlamento intervenga subito, con trasparenza, per spiegare al Paese cosa è accaduto e cosa sta accadendo.

Serve luce piena sulle dinamiche che hanno portato al più rilevante intervento sul sistema bancario degli ultimi anni. Ne vale della credibilità del nostro Paese.