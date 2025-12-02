LEGA * CAMERA: «DOSSIERAGGIO: LEGA, INTERROGAZIONE URGENTE, VICENDA INQUIETANTE SERVE CHIAREZZA SUBITO»

14.30 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Dossieraggio: Lega, interrogazione urgente, vicenda inquietante serve chiarezza subitoRoma, 2 dic. – “La Lega ha presentato un’interrogazione urgente al Ministro Nordio sul caso del dossieraggio emerso nei giorni scorsi a danno del nostro Partito e di alcuni dei suoi componenti. Una vicenda inquietante, che coinvolge il finanziere indagato Pasquale Striano e l’ex procuratore nazionale antimafia Federico Cafiero de Raho, attualmente parlamentare 5Stelle e vicepresidente della Commissione Parlamentare di inchiesta sulle mafie. Ciò che è accaduto è gravissimo, pericoloso, e va oltre ogni logica di opposizione politica, mettendo a rischio la democrazia e le istituzioni. Venga fatta chiarezza subito”. Così i capigruppo della Lega di Camera e Senato Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.Ufficio Stampa Lega Camera