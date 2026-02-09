M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SOCIAL, AMATO-CASO (M5S): VICINI A ORRICO, A TESTA ALTA CONTRO BARBARIE»

15.40 - lunedì 9 febbraio 2026

I deputati M5S Gaetano Amato e Antonio Caso hanno espresso totale solidarietà e vicinanza alla collega Anna Laura Orrico, bersaglio in queste ore di una vergognosa valanga di insulti e minacce sui social.

“Come colleghi in commissione cultura ma soprattutto come amici e compagni di percorso politico, esprimiamo totale solidarietà e vicinanza ad Anna Laura Orrico, bersaglio in queste ore di una vergognosa valanga di insulti e minacce sui social”, hanno dichiarato i due parlamentari.

“Nessuna persona dovrebbe affrontare da sola l’odio e la violenza verbale, e chi tenta di intimidirla si scontra con una donna che ha sempre mostrato coraggio, determinazione e dignità”, hanno aggiunto.

Secondo Amato e Caso, Anna Laura Orrico “continua a denunciare con forza prepotenze e derive autoritarie, difendendo i valori della democrazia e della libertà di parola”.

I due deputati hanno inoltre sottolineato come “in questi attacchi si misura la debolezza e la paura di personaggi vigliacchi che fanno i leoni da tastiera”.

“Siamo certi che Anna Laura non si farà intimidire mantenendo la testa alta e la coerenza per vincere sulla barbarie”, hanno concluso i colleghi di Anna Laura Orrico in commissione cultura alla Camera.