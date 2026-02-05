M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, M5S: DA GOVERNO NORME FUFFA O PERICOLOSE, SERVONO PROPOSTE CONCRETE»

20.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“È incredibile che il governo Meloni pensi di sopperire al proprio fallimento sulla sicurezza con il solito approccio securitario e panpenalistico che ha già fatto danni senza portare risultati utili ai cittadini. Anche oggi leggiamo di varie norme fuffa o liberticide.

In base alle anticipazioni, l’unica novità utile è copiata da una proposta che il M5S fa da tre anni: reintrodurre la procedibilità d’ufficio per il furto aggravato. Se è un’idea delle opposizioni non va bene e si lascia che i borseggiatori imperversino, poi diventa giusta se a varare la norma è il governo.

A dicembre i sindacati delle forze dell’ordine hanno scritto un comunicato durissimo contro il governo. Per la vera sicurezza occorre non lasciare da sole le forze di polizia, aumentare i loro stipendi, rinforzare gli organici, la formazione e le dotazioni, aumentare il numero dei presidi sul territorio.

Inoltre, bisogna intervenire sul piano penale facendo il contrario di quanto fatto dal ministro Nordio. Quindi è necessario reintrodurre la procedibilità d’ufficio per quei reati di particolare disvalore sociale come il furto aggravato e cancellare l’avviso di arresto che si è rivelato una porta spalancata per la fuga di tanti presunti delinquenti.

Queste sono proposte concrete che il M5S avanza in Parlamento da molto tempo, da ultimo ieri nella risoluzione unitaria delle opposizioni al Senato”.

Lo affermano i rappresentanti del M5S nelle commissioni Affari Costituzionali della Camera e del Senato Carmela Auriemma, Vittoria Baldino, Roberto Cataldi, Alfonso Colucci, Felicia Gaudiano, Alessandra Maiorino e Pasqualino Penza.