M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, GUBITOSA (M5S): “GOVERNO PRENDE IN GIRO FORZE DI POLIZIA”»

11.20 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“Questa è una norma-slogan: una disposizione di facciata che finisce per strumentalizzare e prendere in giro le forze di polizia. Un governo che afferma di stare dalla parte delle forze dell’ordine non le costringe a lavorare tutti i giorni in condizioni di cronico sottodimensionamento.

Al di là della propaganda sulle assunzioni, i numeri reali sono ben diversi ed è lo stesso governo a metterli nero su bianco perché sul sito del ministero dell’Interno leggiamo che alla data del 31 dicembre 2023 le carenze organiche della Polizia ammontavano a 10271 unità, pari al 9% della dotazione complessiva; l’anno dopo, secondo la stessa relazione, le carenze ammontavano a 11340 unità, pari al 10%, e a fine 2025 abbiamo raggiunto addirittura una carenza di 12813.

Quindi, al di là della propaganda, dopo quasi quattro anni di governo è ora che si assumano le loro responsabilità”.

Lo ha dichiarato ad Agorà, su Rai3, Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle.