M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «SICUREZZA, APPENDINO (M5S): SALVINI PROMETTE SGOMBERI MA DIMENTICA QUELLO PER CASAPOUND»

17.20 - sabato 31 gennaio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

La deputata del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino ha attaccato duramente il leader della Lega Matteo Salvini sulla questione degli sgomberi delle occupazioni abusive.

“Salvini promette sgomberi immediati di tutte le occupazioni, ma da tre anni governa e quella di CasaPound è ancora lì”, ha dichiarato Appendino in una nota.

“Anzi, la destra arriva persino a spalancare al gruppo neofascista le porte del Parlamento”, ha aggiunto la parlamentare pentastellata.

“Se l’occupazione abusiva ‘è un reato punto’, come dice Salvini, allora spieghi perché il Viminale non ha già sgomberato quella di CasaPound”, ha proseguito Appendino.

“La verità è semplice: questa destra usa gli sgomberi come clava contro chi gli fa più comodo, ma è vergognosamente connivente con i propri amici”, ha affermato la deputata M5S.

“O la legge è uguale per tutti, o Salvini abbia il coraggio di dire che con i fascisti chiudono gli occhi”, ha concluso Appendino.