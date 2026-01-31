FDI – FRATELLI D’ITALIA * SENATO: «S&P. MALAN (FDI): PROMOZIONE GOVERNO MELONI FAVORISCE IMPRESE E FAMIGLIE»

17.15 - sabato 31 gennaio 2026
(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Le agenzie di rating continuano a registrare l’efficacia delle politiche economiche messe in atto dal governo Meloni. Standard & Poor’s ha non solo confermato per l’Italia il rating BBB+, ma ha anche migliorato l’outlook portandolo a positivo.
Si tratta di un segnale incontrovertibile: gli investitori si fidano dell’Italia ritenendola un Paese stabile e attrattivo. Ciò si riverbera incisivamente sul potere d’acquisto delle famiglie italiane e sulla vivacità delle nostre imprese.
Così in una nota Lucio Malan, presidente dei senatori di Fratelli d’Italia.
