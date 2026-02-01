Popular tags:
COMUNE DI ROMA * : «LA GIORNATA NAZIONALE DELLE VITTIME CIVILI DELLE GUERRE E DEI CONFLITTI, IL PALAZZO BRASCHI ILLUMINATO DI BLU»

16.30 - domenica 1 febbraio 2026

Oggi, in occasione della giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, che ricorre ogni anno il primo febbraio, come deciso dall’Assemblea Capitolina sarà illuminato di blu Palazzo Braschi, a partire dalle 18:30.

L’impegno per la pace, di Roma Capitale città simbolo di dialogo e cooperazione internazionale, deve essere riaffermato ogni giorno, mantenendo alta l’attenzione dell’opinione pubblica sui temi della pace, della legalità internazionale, del ripudio della guerra e della tutela dei diritti umani.

