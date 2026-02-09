Popular tags:
News immediate,
non mediate!
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RIDER, M5S: CONTROLLO GIUDIZIARIO FOODINHO FATTO DI ESTREMA GRAVITÀ»

13.00 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
La disposizione in via d’urgenza del controllo giudiziario per caporalato nei confronti di Foodinho, società di delivery del gruppo Glovo, è un fatto di estrema gravità che non può essere minimizzato. Bene ha fatto il pm di Milano a intervenire.

Parliamo difatti di circa 40mila rider a cui, da quanto emerge, sarebbero state corrisposte paghe al di sotto della soglia di povertà: una condizione inaccettabile in un Paese che si definisce civile e che chiama in causa direttamente il modello di organizzazione del lavoro delle piattaforme digitali.

È bene ricordare che il M5S, durante i Governi Conte, ha varato una delle prime normative in Europa per regolamentare il lavoro dei ciclofattorini, introducendo tutele minime, diritti e responsabilità chiare per le aziende del settore. Una scelta che andava nella direzione opposta rispetto alla deregolamentazione e allo sfruttamento mascherato da innovazione.

Al contrario, con il decreto del 1º maggio 2023 del Governo Meloni abbiamo assistito a un preoccupante passo indietro, alleggerendo gli obblighi di trasparenza per le imprese che utilizzano algoritmi, comprese quelle attive nella consegna di cibo a domicilio. Meno trasparenza significa meno diritti e più zone grigie, come dimostra il caso Foodinho.

Questa vicenda conferma che senza regole stringenti, controlli efficaci e piena trasparenza sugli algoritmi che determinano tempi, compensi e carichi di lavoro il rischio di sfruttamento resta altissimo. La tecnologia non può diventare un alibi per comprimere salari e dignità: il lavoro va tutelato, sempre, anche e soprattutto nelle piattaforme digitali.

Così i capigruppo del M5S nelle commissioni Lavoro di Camera e Senato, Dario Carotenuto e Mariolina Castellone, e il capodelegazione del M5S al Parlamento UE Pasquale Tridico.

