LEGA * CAMERA: «CALABRIA, TOCCALINI (LEGA): “INTERROGAZIONE SU SINDACO DI CITTANOVA, DISASTRO ISTITUZIONALE”»

13.00 - lunedì 9 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Calabria, Toccalini (Lega): “Interrogazione su Sindaco di Cittanova, disastro istituzionale”

Roma, 9 feb – “Nelle prossime ore depositerò una interrogazione per chiedere al Ministero dell’Interno di verificare la situazione del Comune di Cittanova (RC). Non solo il Sindaco non ha mai ben chiarito alcuni aspetti personali che incidono nella quotidiana vita amministrativa, ma ha persino aggredito fisicamente un cittadino”.

Così in una nota Luca Toccalini.

Ufficio stampa Lega Camera

