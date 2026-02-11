M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RIDER, BARZOTTI (M5S): GOVERNO HA PERSO USO PAROLA, DEPOSITATA INTERPELLANZA»

17.03 - mercoledì 11 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

“La presidente Meloni e i suoi ministri, sempre loquaci quando c’è da commentare la qualunque, non hanno proferito parola sul controllo giudiziario su Foodinho-Glovo disposto lunedì dalla Procura di Milano per lo sfruttamento di 40mila rider.

Sconcerta, in particolare, il silenzio della ministra del Lavoro Calderone che oggi, in una lunga intervista al ‘Sole 24Ore’, non è intervenuta minimamente sull’argomento.

Per tale motivo, abbiamo presentato un’interpellanza alla ministra chiedendole, fra le altre cose, di spiegarci perché non abbia disposto un piano ispettivo nazionale strutturato sul settore e se intenda porre fine alla zona franca del lavoro digitale in cui l’algoritmo esercita potere datoriale fingendo che si tratti di ‘collaborazione autonoma’.

Da Calderone ci aspettiamo risposte puntuali e, soprattutto, azioni concrete”.

Così la deputata del M5S in commissione Lavoro Valentina Barzotti.