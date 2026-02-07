M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, M5S: CON PETRECCA FIGURACCIA OLIMPICA»

10.40 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Se la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina è stata spettacolare, la telecronaca Rai è sembrata la parodia dell’evento che avrebbe dovuto raccontare.

Alla guida del racconto il direttore di RaiSport Paolo Petrecca, protagonista di una sequenza di errori e gaffe culminate con lo scambio tra lo Stadio Olimpico e San Siro, tra Matilda De Angelis e Mariah Carey e quello tra la presidente del CIO e la figlia di Mattarella, momento che riassume perfettamente il livello di preparazione mostrato in diretta.

Dopo le polemiche dei giorni scorsi e la gestione già discutibile dell’avvicinamento all’evento, Petrecca conquista senza rivali la medaglia d’oro della sciatteria televisiva.

Una figuraccia olimpica.

Come tutti sanno in azienda, sarebbe bastato non prepensionare Franco Bragagna per avere un commento all’altezza dello spettacolo.

In un’Olimpiade organizzata in casa, il servizio pubblico riesce nell’impresa di essere l’anello più debole dello spettacolo.

D’altronde Petrecca non è nuovo alle polemiche ed è stato destinatario di proteste prima dalla relazione di RaiNews e poi proprio da quella di RaiSport.

In un paese normale si sarebbe già dimesso, purtroppo invece Giampaolo Rossi continuerà a difendere Petrecca demolendo la reputazione della Rai.

Quand’è che questo amministratore delegato deciderà di assumersi la responsabilità dei suoi errori?

L’amichettismo è lo strumento per dimostrare che il privato sia meglio del pubblico.

Noi la pensiamo diversamente, che il servizio pubblico, la principale azienda culturale del Paese, vada affidato ai migliori”.

Così gli esponenti M5S in commissione di vigilanza Rai.