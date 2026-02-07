IL SOLE 24 ORE * ITALIA: «LA TRAPPOLA DEL FOOD DELIVERY: PER I RIDER 10 ORE DI LAVORO AL GIORNO CON 2 EURO A CONSEGNA»

15.10 - sabato 7 febbraio 2026
L’inchiesta nazionale sulla condizione di lavoro nel food delivery è stata lanciata da Nidil Cgil. Non esistono indennità aggiuntive automatiche per il tempo di viaggio, per le attese o per le spese sostenute. Se il tempo si allunga o i costi aumentano, ricade tutto sul lavoratore
