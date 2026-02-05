M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «RAI, AMATO (M5S): MAGGIORANZA BLOCCA VIGILANZA PER PAURA REFERENDUM»

09.40 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“È una situazione inaccettabile. Da mesi la Commissione di Vigilanza Rai non riesce a riunirsi perché la maggioranza fa sistematicamente mancare il numero legale. Una maggioranza che pretende di imporre la presidenza contando persino sui voti dell’opposizione, arrivando a voler decidere come l’opposizione stessa dovrebbe votare. Questo comportamento è grave e profondamente scorretto.

Ancora più grave è la narrazione che viene diffusa attraverso i comunicati stampa, che continuano a distorcere la realtà. Non è l’opposizione a bloccare la Vigilanza Rai: è la maggioranza che, convocazione dopo convocazione, sceglie di non presentarsi.

Tutto questo accade in un momento delicatissimo, alla vigilia di un referendum di enorme importanza che riguarda sette punti della Costituzione. Limitare il funzionamento della Vigilanza significa ridurre l’informazione ai cittadini proprio quando dovrebbero essere messi nelle condizioni di conoscere, capire e decidere. Viene spontaneo chiedersi se non ci sia il timore del voto.

Voglio denunciare con forza questa situazione e richiamare l’attenzione anche di quei colleghi che finora non se ne sono occupati. La Vigilanza Rai non è una battaglia politica: è uno strumento di tutela per i cittadini che pagano il canone e hanno diritto a un’informazione corretta, trasparente e pluralista. Continuare a mistificare la realtà è un atto che non rende giustizia né alle istituzioni né ai cittadini”.

Così il deputato M5S Gaetano Amato intervenendo in aula.