COMUNE DI MERANO * «STOP ALL’ESPANSIONE ALBERGHIERA, PRIORITÀ AL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE ESISTENTI»

09.34 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione) –

L’amministrazione comunale di Merano è concorde: al momento non è opportuno promuovere nuovi progetti edilizi in zone turistiche non ancora realizzate né prevedere una proroga del termine di attuazione.

Il contesto è costituito dalla discussione in corso a livello provinciale sulla possibilità di concedere ai Comuni la proroga dei termini per le zone turistiche già designate. L’attuale termine di attuazione scade il 30 settembre 2026.

Il Piano urbanistico comunale di Merano contempla complessivamente sei zone turistiche, ovvero: hotel Therme, hotel Tivoli, hotel Palace, Eremita, Camping Tennis e un’area verde di circa 8.000 metri quadrati in via dei Castagni. Solo quest’ultima presenta ancora un potenziale di edificabilità, ma a oggi non è stato presentato alcun progetto.

“Riteniamo che il blocco dei posti letto non debba essere allentato dopo soli quattro anni. Merano non necessita di nuove strutture alberghiere di queste dimensioni: il nostro obiettivo è piuttosto quello di rafforzare le strutture esistenti e migliorarne la qualità”, hanno dichiarato oggi la sindaca Katharina Zeller e l’assessora al turismo e all’economia Barbara Hölzl durante la conferenza stampa della Giunta.

“Merano è sinonimo di uno sviluppo ordinato del territorio urbano, che tutela l’identità della città e pone al centro la qualità della vita. Le decisioni in materia di pianificazione turistica devono essere pensate a lungo termine e ben coordinate, con l’obiettivo di preservare la qualità della nostra città per tutti/e: sia per le persone che vivono qui, sia per coloro che visitano Merano”.