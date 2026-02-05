M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «PONTE STRETTO, L’ABBATE (M5S): MELONI LASCIA GIOCATTOLO A SALVINI MENTRE SUD ANNASPA»

19.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

“Sul Ponte sullo Stretto il Governo lascia il giocattolo nelle mani di Salvini. Fortunatamente nel dl Infrastrutture si è scongiurato il peggio, vale a dire il depotenziamento dei controlli da parte della Corte dei Conti. Resta però l’ostinazione di questo miope Centrodestra per un’opera le cui stime di costo sono scritte con l’inchiostro simpatico, e i cui nodi geologici e di impatto ambientale sono tutt’altro che sciolti. Nel mettere a punto la progettualità e la relativa documentazione, Salvini ha già fallito per un biennio: ora Meloni gli lascerà fare un altro tentativo, sempre rigorosamente sperperando soldi degli italiani”.

Lo dichiara l’onorevole Patty L’Abbate, del Comitato Scuola di Formazione del Movimento 5 Stelle.

“Nel frattempo — prosegue — nei territori devastati dal ciclone Harry ci sono ancora famiglie senza un tetto sopra la testa, interi comuni alle prese con danni ingenti e infrastrutture vitali completamente fuori uso. Un governo serio, di fronte al sud che annaspa, avrebbe dovuto riporre nel cassetto la fantasia di un ponte le cui incognite ingegneristiche sono ancora tutte lì. Avrebbe liberato risorse e teso una mano ai cittadini disperati. Invece si va avanti con questa avvilente manfrina, di natura sfacciatamente elettorale. Dell’interesse dei cittadini a Meloni e alla sua squadra importa pochino” – conclude L’Abbate.