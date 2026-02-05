LEGA * CAMERA: «PONTE, CARRÀ (LEGA): SI VA AVANTI, CONFERMATO IMPEGNO PER OPERA FONDAMENTALE»

19.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Ponte, Carrà (Lega): si va avanti, confermato impegno per opera fondamentale

Roma, 5 feb. – “Il Governo conferma il suo impegno nei confronti dello sviluppo della Sicilia. Andiamo avanti con il Ponte sullo Stretto, senza scorciatoie o pseudo norme che esistono solo nella mente di chi persevera nel tentativo folle di demonizzare l’azione di questo governo con la solita macchina del fango. Il Ponte è un’opera fondamentale per la nostra economia, utile a gestire anche casi di grande emergenza come quella che stanno vivendo tanti nostri cittadini a cui saranno garantiti finanziamenti e strumenti adeguati per tornare a vivere in maniera serena”.

Lo dichiara il deputato siciliano della Lega Anastasio Carrà.

__________

Ufficio stampa Lega Camera