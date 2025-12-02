Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ISTAT, CASTELLONE (M5S): TROMBETTIERI DESTRA COME ORCHESTRALI DEL TITANIC»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
14.01 - martedì 2 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“I trombettieri della destra che oggi celebrano i dati Istat sull’occupazione somigliano agli orchestrali del Titanic che continuarono a suonare mentre la nave affondava.

Davanti a un Paese in cui aumentano lavoro povero e povertà assoluta, gli stipendi sono inferiori del 9% rispetto al 2021, siamo tra i fanalini di coda in Europa per crescita, sale la povertà sanitaria, il 10% degli italiani rinuncia a curarsi per liste d’attesa troppo lunghe e, dulcis in fundo, circa 6 milioni di persone non riescono a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata c’è veramente poco da festeggiare.

Giorgia Meloni torni sulla terra e si occupi dei problemi reali: la propaganda non sfama le tante famiglie in seria difficoltà”.

Così la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.