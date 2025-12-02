FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «CAMERA DEI DEPUTATI: SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE (SCF) CELEBRA 50 ANNI E RILANCIA IL RUOLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE»

14.01 - martedì 2 dicembre 2025

CAMERA DEI DEPUTATI: SCUOLA CENTRALE FORMAZIONE (SCF) CELEBRA 50 ANNI E RILANCIA IL RUOLO STRATEGICO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Roma, 2 dicembre 2025 – Scuola Centrale Formazione si prepara a celebrare un traguardo storico con l’Evento Conclusivo del percorso “Verso il 50°” anniversario (1975-2025). L’ultima tappa di questo ciclo di celebrazioni si terrà a Roma nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2025. L’obiettivo è duplice: celebrare i 50 anni di SCF eribadire la centralità della Formazione Professionale (FP) per la competitività economica e la coesione sociale del Paese.

L’evento si aprirà giovedì 4 dicembre con una conferenza pubblica presso la Sala della Regina della Camera dei deputati. Il dibattito si concentrerà sul tema: “La Formazione Professionale come motore del Made in Italy”. La conferenza intende esplorare come l’investimento sulla formazione possa contribuire a rafforzare la filiera del Made in Italy, favorire l’innovazione, la sostenibilità, l’inclusione e mantenere alto il livello di qualità e artigianalità che contraddistinguono l’Italia nel mondo. E possa anche preparare una forza lavoro qualificata per le sfide globali, e trasformare la fragilità in opportunità, supportando le fasce più deboli e rendendo la formazione uno strumento di coesione sociale.

La conferenza sarà aperta dall’On. Giorgio Mulè – Vice Presidente Camera dei Deputati, e vedrà la partecipazione di eminenti figure istituzionali, tra cui il Presidente CEI S.E. Mons. Matteo Zuppi, Paola Frassinetti – Sottosegretario di Stato al Ministero dell’istruzione e del merito, Walter Rizzetto – Presidente XI Commissione Lavoro, Massimiliano Fedriga – Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Simona Tironi – Assessore Formazione Professionale Regione Lombardia, Emmanuele Crispolti – Responsabile della Struttura dell’Inapp “Sistemi Formativi”, Carmela Palumbo – Capo Dipartimento Ministero dell’Istruzione e del Merito, Andrea Simoncini – Dirigente Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Simona Ferro – Assessore Formazione Professionale Regione Liguria, Sr. Manuela Robazza – Presidente CONFAP Nazionale.

Presenti anche leader del settore tra cui Alfonso Balsamo – Adviser Education Confindustria Nazionale, Fabio Raimondo – Presidente Nazionale dei Giovani Albergatori di Federalberghi, Enrico Bracalente – Amministratore Unico Nero Giardini.

Modera la conferenza Valentina Aprea, esperta in politiche della formazione e del lavoro:

“Ho sempre apprezzato nel sistema di Istruzione e Formazione Professionale di Scuola Centrale Formazione i valori fondanti, primo fra tutti la centralità della persona la centralità della persona” – ha dichiarato Valentina Aprea. “La IeFP non offre solo nozioni, ma forma individui consapevoli e capaci di apprendere per tutta la vita. Cambia anche il ruolo del formatore, che diventa guida e facilitatore. Per questo è essenziale investire sui docenti, offrendo strumenti e percorsi adeguati: un impegno che Scuola Centrale Formazione porta avanti per rispondere alle sfide del futuro”.

Sul tema dell’evento è intervenuta anche Simona Tironi – Assessore Formazione Professionale Regione Lombardia:

“Regione Lombardia ha da tempo avviato un percorso di rinnovamento dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), con l’obiettivo di costruire un modello in grado di anticipare le sfide del futuro, integrando competenze tecnologiche e umanistiche all’uso qualificato dell’intelligenza artificiale. Un nuovo approccio metodologico per una didattica moderna. Siamo al fianco di chi sa valorizzare i talenti dei giovani, preparandoli a ragionare in modo critico e ad affrontare con competenza il loro ingresso nel mondo del lavoro. È un cambiamento che coinvolge tanto i docenti quanto gli studenti”.

Sarà possibile seguire l’evento in diretta sulla web tv della Camera dei deputati > https://webtv.camera.it/

