PAB – PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO * «FORMAZIONE PROFESSIONALE: LA COLLABORAZIONE RAFFORZA L’INGRESSO DEI GIOVANI NEL MONDO DEL LAVORO»

13.50 - martedì 2 dicembre 2025

Sono circa 700 gli studenti della Scuola professionale provinciale per il Commercio, Turismo e i Servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano che affrontano ogni anno un periodo di stage presso le aziende dell’Alto Adige.

Un aspetto cruciale nell’ambito del percorso scuola-lavoro, che segue un circuito virtuoso delineato: percorsi formativi congiunti, stage nelle aziende associate, orientamento professionale, seminari e workshop mirati con esperi del settore e, anche, un primo risultato importante: il corso quadriennale Tecnico dell’innovazione digitale ID tech che prenderà il via nel settembre 2026.

Sono i punti salienti dell’accordo di collaborazione siglato il 2 dicembre a Bolzano tra la scuola professionale provinciale per il Commercio, Turismo e i Servizi “Luigi Einaudi” di Bolzano con l’Unione commercio turismo servizi Alto Adige.

Collaborazione tra realtà produttive

“Questa intesa rafforza l’offerta formativa del CTS e conferma la vocazione della scuola alla collaborazione con le realtà produttive del territorio per favorire l’inserimento lavorativo degli studenti, fornendo loro competenze sempre aggiornate”, ha rimarcato la direttrice del CTS Einaudi Nicoletta Rizzoli.

Il presidente dell’Unione, Philipp Moser, ha rimarcato il valore delle iniziative. “Oltre al corso ID Tech, ci sono attività di promozione e orientamento, come le visite aziendali, uno speed date tra le aziende associate e gli allievi del CTS, oltre alla partecipazione, per la prima volta nel settore Retail, ai Worldskills 2025.

Il vicepresidente della Provincia Marco Galateo ha evidenziato il valore della collaborazione tra i due enti, ricordando come tale iniziativa si inserisca appieno nelle scelte strategiche che il CTS porta avanti da tempo rivolte all’innovazione, all’attenzione ai nuovi scenari lavorativi che si affacciano nella realtà locali.

“Confermiamo la volontà di ancorare l’offerta formativa al confronto costante con gli attori economici e associativi che operano a Bolzano e provincia, raccogliendo esigenze e proponendo soluzioni utili agli studenti e alla realtà produttiva di riferimento”.

Il sovrintendente Vincenzo Gullotta ha ricordato l’importanza di anticipare i cambiamenti del mercato del lavoro, aiutando ragazze e ragazzi ad affrontare al meglio le sfide e le opportunità per il loro futuro.

Il direttore della Formazione Professionale, Giuseppe Delpero, per parte sua, ha sottolineato l’importanza di garantire agli allievi e alle allieve tutte le opportunità legate all’orientamento, anche attraverso lo sviluppo delle competenze trasversali.