M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ISTAT, CASTELLONE (M5S): TROMBETTIERI DESTRA COME ORCHESTRALI DEL TITANIC»

15.40 - martedì 2 dicembre 2025

I trombettieri della destra che oggi celebrano i dati Istat sull’occupazione somigliano agli orchestrali del Titanic che continuarono a suonare mentre la nave affondava.

Davanti a un Paese in cui aumentano lavoro povero e povertà assoluta, gli stipendi sono inferiori del 9% rispetto al 2021, siamo tra i fanalini di coda in Europa per crescita, sale la povertà sanitaria, il 10% degli italiani rinuncia a curarsi per liste d’attesa troppo lunghe e, dulcis in fundo, circa 6 milioni di persone non riescono a permettersi un’alimentazione sana e bilanciata c’è veramente poco da festeggiare.

Giorgia Meloni torni sulla terra e si occupi dei problemi reali: la propaganda non sfama le tante famiglie in seria difficoltà.

Così la capogruppo del M5S in 10a commissione al Senato e vicepresidente di Palazzo Madama Mariolina Castellone.