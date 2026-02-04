Popular tags:
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «ISTAT, CAROTENUTO (M5S): FARE SPESA È LUSSO MA GOVERNO CANCELLA AIUTI A POVERI»

16.00 - mercoledì 4 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

“Mentre il Governo continua a fischiettare, a gennaio, rileva l’Istat, aumenta ancora il carrello della spesa. Acquistare beni alimentari e prodotti per la cura della persona è diventato un lusso, soprattutto per le famiglie che versano in condizione di povertà assoluta.

Proprio ieri, l’Inps ha diffuso i nuovi dati sul tiraggio dell’Adi, che va alla metà dei nuclei che percepivano il Reddito di cittadinanza.

Ecco gli effetti della ‘cura Meloni’: affamare i poveri con politiche retrograde e, al contempo, coccolare i ricchi, che in proporzione pagano meno tasse rispetto alla classe media.

Prima vanno a casa e meglio è”.

Lo afferma il capogruppo del M5S in commissione Lavoro alla Camera Dario Carotenuto.

Categoria news:
OPINIONMIX

