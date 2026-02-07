Popular tags:
M5S – MOVIMENTO 5 STELLE * PARLAMENTO: «CULTURA: AMATO (M5S), DOPO CINEMA, GOVERNO AFFOSSA ANCHE OPERA E TEATRI LIRICI»

12.00 - sabato 7 febbraio 2026

“Con i fondi del FUS congelati e i sindacati ignorati, il governo trasforma la cultura in un esperimento di silenzio.

Dopo aver fatto collassare il cinema, ora si accanisce sull’opera e sui teatri lirici, un patrimonio storico trattato come un fastidio.

E la cartina di tornasole è il caso Venezi, con nomine calate dall’alto, dialogo zero e poi lo stupore se le istituzioni si ribellano.

Il sottosegretario Mazzi non riceve, il ministero tace, mentre si minaccia di rimettere in moto algoritmi opachi che faranno saltare stagioni e bilanci.

La cultura non è un club per amici né un cartone animato.

È lavoro, competenza e libertà.

Se il governo vuole governare, ascolti; se vuole occupare, lo dica.

Noi stiamo con chi fa cultura, non con chi la affossa.”

Così in una nota il deputato Gaetano Amato, capogruppo M5S in commissione Cultura.

