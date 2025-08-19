CARABINIERI – BOLZANO * CONTROLLI PONTE DI FERRAGOSTO: «TRE PERSONE DENUNCIATE, 2 PATENTI RITIRATE E 3 MEZZI SEQUESTRATI»

10.50 - martedì 19 agosto 2025

Bolzano: Controlli rafforzati nel ponte di Ferragosto, tre guidatori denunciati. A poche ore di distanza l’uno dall’altro, i militari della Compagnia Carabinieri di Bolzano hanno denunciato due automobilisti per il reato di “guida in stato di ebrezza causando incidente stradale durante le ore notturne”, per sinistri stradali accaduti in via Buozzi e sulla SS241 nel territorio di Nova Ponente ed un guidatore ricettatore.

Per quanto riguarda il primo incidente stradale accaduto in città, all’alba di venerdì, un giovane bolzanino ha perso il controllo della propria autovettura, andando a collidere contro i separatori di corsie, senza provocare danni a cose e persone terze. Test etilometrici eseguiti dalle pattuglie della Sezione Radiomobile hanno evidenziato valori più di tre volte superiori alla norma.

Un episodio simile è accaduto ad un corriere che, nella nottata di sabato, è stato intercettato da una pattuglia della Stazione Carabinieri di Nova Ponente, che ha notato l’andatura irregolare e pericolosa di un furgone.

Pochi metri dopo, prima che la pattuglia lo potesse fermare, l’autista ha perso il controllo del mezzo, che è andato a collidere contro un marciapiede. I militari hanno immediatamente bloccato l’uomo, scoperto alla guida senza la prevista copertura assicurativa e, sottoposto all’alcooltest, è risultato avere dei valori più di due volte superiori a quelli consentiti.

Nella serata di ferragosto, invece, un normale controllo ad un veicolo parcheggiato nei pressi del polo d’ingegneria di via Buozzi ha fatto emergere una situazione più complessa: il conducente, un 39enne sudamericano, non è stato in grado di fornire una valida giustificazione all’equipaggio di una gazzella circa il possesso del furgone, scoperto essere stato rubato nel mese di maggio a Mezzolombardo, motivo per il quale è stato denunciato per il reato di “ricettazione”.

Durante le operazioni di rito, il reo ha tentato di sottrarsi ai controlli e di fuggire, condotta che gli è valsa una denuncia per il reato di “resistenza a pubblico ufficiale”. Il bilancio: due patenti ritirate, tre mezzi sequestrati, uno dei quali, il furgone, che nei prossimi giorni sarà restituito al legittimo proprietario.