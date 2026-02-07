Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * SENATO: «TRENI, BIZZOTTO (LEGA): SABOTAGGIO RICHIAMA ANNI PIÙ BUI DELLA REPUBBLICA »

15.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Roma, 7 feb. – “Criminali in azione questa notte sulle linee ferroviarie dell’Alta velocità, in concomitanza con le Olimpiadi di Milano Cortina. Un vero e proprio sabotaggio su più fronti – è stato persino ritrovato un ordigno rudimentale su uno scambio – per cui si sospetta una matrice anarchica. Speriamo che qualcuno, come purtroppo ultimamente succede, non minimizzi l’accaduto e parli con leggerezza di ‘ritardi’, strumentalizzando un fatto gravissimo. Certi metodi richiamano il terrorismo e gli anni più bui della nostra Repubblica”.
Così la senatrice Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega.

Categoria news:
OPINIONMIX

