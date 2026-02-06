LEGA * SENATO: «SICUREZZA, LEGA: TEMA TROPPO SERIO PER AFFIDARLO A LETTERE STRUMENTALI, SI RISPETTINO DAVVERO LE FORZE DELL’ORDINE»

20.00 - venerdì 6 febbraio 2026

Roma, 6 feb. – “Leggendo la lettera della senatrice Sbrollini non si può che ribadire che il tema della sicurezza e del lavoro delle forze dell’ordine, argomento delicatissimo e sentitissimo dagli stessi operatori del settore e da tutta la cittadinanza, non merita di essere piegato a iniziative di visibilità o a mozioni costruite non per trovare soluzioni, ma solo per fare polemica. Non basta una lettera per sistemare problemi che nascono da anni di blocco del turn over e di tagli decisi da governi, di sinistra, ben poco attenti al comparto sicurezza: oggi il centrodestra sta lavorando, insieme al sottosegretario Molteni e al ministero dell’Interno, per rafforzare organici, mezzi e presidi sul territorio, con atti concreti e non con operazioni di pura immagine.

Per questo riteniamo fuori luogo parlare di inerzia del Governo e della maggioranza parlamentare proprio mentre si stanno recuperando ritardi ereditati dal passato: chi ha davvero a cuore le nostre donne e i nostri uomini in divisa dovrebbe evitare di usare le loro difficoltà come clava politica e, invece, collaborare lealmente, dentro e fuori dall’aula, sapendo che ogni attacco pretestuoso alle istituzioni che si occupano di sicurezza finisce per indebolire proprio le forze dell’ordine che tutti diciamo di voler difendere. Solo che c’è chi lo fa a parole, per visibilità, e chi lo fa concretamente ogni giorno con impegno reale”.

Così i parlamentari vicentini della Lega Erika Stefani, Mara Bizzotto ed Erik Pretto.