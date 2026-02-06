LEGA * SENATO: «SICUREZZA, CANTALAMESSA (LEGA): BENE NUOVO PACCHETTO, CITTADINI PIÙ TUTELATI E SICURI»

11.01 - venerdì 6 febbraio 2026

Roma 5 feb. – “Bene le nuove norme decise dal Cdm che recepiscono le richieste della Lega. Non si vieta di manifestare, ma si garantisce più sicurezza ai cittadini e ai manifestanti pacifici, isolando i violenti che usano i cortei come pretesto per devastare le città. Stop alla vendita di coltelli e armi da taglio ai minori, con pene dure per chi non rispetta il divieto: chi mette un’arma in mano a un ragazzo si assume una responsabilità gravissima. Più controlli e più tutele nelle zone critiche delle città, con la possibilità di intervenire subito dove si concentrano degrado e violenze. Infine, diamo una tutela in più a chi reagisce in veri casi di pericolo: chi si difende da aggressioni e rapine non può essere trattato come un colpevole, ma come una vittima che lo Stato deve proteggere. È una svolta di buon senso, nel segno della legalità e della libertà dei cittadini perbene. La Lega, come sempre dalle parole ai fatti”.

Così il senatore della Gianluca Cantalamessa, componente Commissione parlamentare antimafia.