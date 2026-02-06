FDI – FRATELLI D’ITALIA: «MILANO. DE CORATO (FDI): CON POLITICHE FALLIMENTARI SALA RECORD MULTE MA INQUINAMENTO SUPERA LIMITI»

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Milano si conferma tra le città italiane con i valori medi di inquinamento più elevati, superando di gran lunga i futuri limiti imposti dall’Unione Europea e risultando quattro volte superiore rispetto agli standard fissati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.
Il dato più preoccupante riguarda i giorni di superamento del limite di inquinamento: contro un massimo consentito di 18 giorni oltre i 25 µg/m3, Milano lo scorso anno ha registrato ben 206 giorni oltre la soglia, un record mai raggiunto prima dal capoluogo lombardo.
“Trovo assolutamente fuori luogo che Sala continui a difendere a spada tratta le proprie, assurde, scelte politiche che altro non fanno che aumentare ogni giorno sempre di più l’inquinamento di Milano”, dichiara il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
Secondo De Corato, le misure adottate dall’Amministrazione di centrosinistra – dalle Zone a Traffico Limitato all’ampliamento di Area C, dalle zone a 30 km/h a quelle a 15 km/h, fino all’eliminazione di parcheggi e al restringimento delle strade per creare piste ciclabili – hanno prodotto solo un aumento record delle multe ai danni dei cittadini milanesi, senza alcun beneficio per la qualità dell’aria.
“È stato tutto un fallimento come previsto”, conclude De Corato, invitando il Sindaco Sala a “farsi un esame di coscienza ed ammettere i propri errori” di fronte al peggioramento della situazione ambientale nonostante le politiche “green” annunciate.