QUESTURA TRENTO * RISSA 4/4 VIA MAFFEI: «RINTRACCIATO E CONDOTTO PRESSO IL CPR DI MILANO 19ENNE TUNISINO, ATTIVO PER SPACCIO IN PIAZZA PORTELA»

Un altro tunisino coinvolto nella rissa dello scorso 4 aprile rintracciato e condotto al C.P.R. Un giovane tunisino, coinvolto a pieno titolo nella rissa dello scorso 4 aprile in via Maffei, è stato rintracciato e condotto presso il C.P.R. di Milano. Si tratta di un diciannovenne, con all’attivo numerose segnalazioni per spaccio nella zona di Piazza Portella.

Durante l’esecuzione di un servizio di controllo straordinario del territorio che ha visto impiegato, oltre a personale di U.P.G.S.P., Squadra Mobile e Ufficio Immigrazione della Questura di Trento, anche il Reparto Prevenzione Crimine di Milano e l’unità cinofila antidroga della Questura di Bologna è stata passata al setaccio l’area del centro storico, con particolare attenzione a via Pozzo, Piazza Leonardo da Vinci e Piazza della Portella.

Nel corso della serata sono state controllate anche le principali sale scommesse del centro cittadino, identificando 37 persone e sequestrando 20,54 grammi di hashish a carico di ignoti. In via Roma è stato rintracciato il diciannovenne tunisino, già deferito all’Autorità Giudiziaria per i fatti avvenuti in via Maffei lo scorso 4 aprile ed irregolare sul territorio Nazionale.

Una volta terminate le attività di competenza da parte dell’Ufficio Immigrazione, è stato quindi effettuato l’accompagnamento del giovane al C.P.R. di Milano, in vista del successivo rimpatrio nel Paese d’origine.