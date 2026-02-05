Popular tags:
LEGA * SENATO: «SICUREZZA, BIZZOTTO (LEGA): PROVVEDIMENTO NECESSARIO, ACCOLTE NOSTRE PROPOSTE »

21.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Sicurezza, Bizzotto (Lega): provvedimento necessario, accolte nostre proposte

Roma, 5 feb. – “Nel nuovo decreto sicurezza accolte le proposte della Lega per città più sicure, prevedendo maggiori tutele per le forze dell’ordine e misure per contrastare criminali e babygang, con l’introduzione delle zone rosse, della stretta sul possesso di armi per minori e lo stop ai borseggiatori. Un provvedimento necessario e urgente, per il quale ci siamo battuti per dare risposte concrete ai cittadini”.
Così Mara Bizzotto, vicepresidente vicario dei senatori della Lega.

