Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «NCC, PIETRO PITTALIS (SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA FORZA ITALIA): BENE IL RITIRO DEL RICORSO, MA LA REGIONE NON SI INTESTI MERITI NON SUOI»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
20.50 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

NCC, Pietro Pittalis (Segretario Regionale Sardegna Forza Italia): bene il ritiro del ricorso, ma la Regione non si intesti meriti non suoi

Roma, 5 febbraio 2026 – Prendiamo atto con favore della decisione del Consiglio dei Ministri di ritirare il ricorso contro la normativa regionale sul servizio di noleggio con conducente. Una scelta che evita incertezze e tensioni nel comparto e consente agli operatori di lavorare con maggiore serenità.
Tuttavia, stupisce il tentativo dell’assessore regionale ai trasporti di presentare questa vicenda come una presunta “vittoria” politica della Giunta. La realtà è che la questione nasce da un’impostazione normativa confusa e tardiva della stessa Regione, che ha inseguito le disposizioni nazionali senza una visione chiara e condivisa con il territorio.
Il ritiro del ricorso da parte dello Stato è certamente un fatto positivo, ma non può diventare l’occasione per autocelebrarsi. Gli operatori del settore chiedono da anni certezze normative, regole chiare e un confronto costante con le istituzioni, non annunci trionfalistici.
È grazie soprattutto alla pressione politica di Forza Italia fatta a Roma e alle istanze provenienti dai territori che si è evitato uno scontro istituzionale inutile e dannoso per un comparto fondamentale per l’economia e il turismo della Sardegna.
Occorre ora abbandonare la propaganda e aprire una fase di confronto serio con le categorie, per costruire una disciplina moderna, sostenibile e realmente adatta alle esigenze dell’Isola.
Il centrodestra continuerà a vigilare affinché le scelte della Regione siano orientate alla tutela del lavoro, alla qualità del servizio e al rispetto delle prerogative statutarie della Sardegna”

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.