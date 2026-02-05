FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «NCC, PIETRO PITTALIS (SEGRETARIO REGIONALE SARDEGNA FORZA ITALIA): BENE IL RITIRO DEL RICORSO, MA LA REGIONE NON SI INTESTI MERITI NON SUOI»

20.50 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

NCC, Pietro Pittalis (Segretario Regionale Sardegna Forza Italia): bene il ritiro del ricorso, ma la Regione non si intesti meriti non suoi

Roma, 5 febbraio 2026 – Prendiamo atto con favore della decisione del Consiglio dei Ministri di ritirare il ricorso contro la normativa regionale sul servizio di noleggio con conducente. Una scelta che evita incertezze e tensioni nel comparto e consente agli operatori di lavorare con maggiore serenità.

Tuttavia, stupisce il tentativo dell’assessore regionale ai trasporti di presentare questa vicenda come una presunta “vittoria” politica della Giunta. La realtà è che la questione nasce da un’impostazione normativa confusa e tardiva della stessa Regione, che ha inseguito le disposizioni nazionali senza una visione chiara e condivisa con il territorio.

Il ritiro del ricorso da parte dello Stato è certamente un fatto positivo, ma non può diventare l’occasione per autocelebrarsi. Gli operatori del settore chiedono da anni certezze normative, regole chiare e un confronto costante con le istituzioni, non annunci trionfalistici.

È grazie soprattutto alla pressione politica di Forza Italia fatta a Roma e alle istanze provenienti dai territori che si è evitato uno scontro istituzionale inutile e dannoso per un comparto fondamentale per l’economia e il turismo della Sardegna.

Occorre ora abbandonare la propaganda e aprire una fase di confronto serio con le categorie, per costruire una disciplina moderna, sostenibile e realmente adatta alle esigenze dell’Isola.

Il centrodestra continuerà a vigilare affinché le scelte della Regione siano orientate alla tutela del lavoro, alla qualità del servizio e al rispetto delle prerogative statutarie della Sardegna”