LEGA * SENATO: «EDITORIA, MINASI (LEGA): AUGURI ALLE GIORNALISTE DI ITABLOID»

13.00 - sabato 7 febbraio 2026

Roma, 7 feb.

Roma, 7 feb. – “La nascita di una nuova testata giornalistica è sempre un’ottima notizia, e se dietro quel progetto c’è la competenza, la professionalità e la passione di tante giornaliste donne, lo è ancor di più. In bocca al lupo all’Associazione Giornaliste Italiane per il loro nuovo coraggioso progetto editoriale ‘ITabloid’. Sapranno sicuramente arricchire il panorama informativo italiano con il loro contributo di sensibilità, professionalità e pluralità, offrendo un angolo di osservazione diverso e prezioso sulla società che viviamo oggi, a beneficio di tutta la comunità. Buon lavoro a tutte!”. Così la senatrice della Lega Tilde Minasi.