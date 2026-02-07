Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * SENATO: «EDITORIA, MINASI (LEGA): AUGURI ALLE GIORNALISTE DI ITABLOID»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
13.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Roma, 7 feb. – “La nascita di una nuova testata giornalistica è sempre un’ottima notizia, e se dietro quel progetto c’è la competenza, la professionalità e la passione di tante giornaliste donne, lo è ancor di più. In bocca al lupo all’Associazione Giornaliste Italiane per il loro nuovo coraggioso progetto editoriale ‘ITabloid’. Sapranno sicuramente arricchire il panorama informativo italiano con il loro contributo di sensibilità, professionalità e pluralità, offrendo un angolo di osservazione diverso e prezioso sulla società che viviamo oggi, a beneficio di tutta la comunità. Buon lavoro a tutte!”. Così la senatrice della Lega Tilde Minasi.

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.