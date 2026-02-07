FDI – FRATELLI D’ITALIA: «GIUSTIZIA. LA SALANDRA (FDI): CON ATTO DI INDIRIZZO 2026 GIUSTIZIA TORNA AL SUO FONDAMENTO COSTITUZIONALE»

13.00 - sabato 7 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

“Le comunicazioni del Ministro Nordio e l’Atto di indirizzo del Ministero della Giustizia per il 2026 non rappresentano soltanto un adempimento tecnico ma una chiara scelta politica: ricondurre la giustizia al suo fondamento costituzionale e riaffermare che essa è amministrata in nome del popolo italiano.

Dopo il completamento degli obiettivi PNRR, entriamo nella fase più impegnativa: il consolidamento e l’irreversibilità delle riforme.

Riduzione dell’arretrato, accelerazione dei processi, digitalizzazione, investimenti sulle risorse umane e stabilizzazione dei lavoratori dimostrano che la giustizia può funzionare quando lo Stato esercita pienamente il proprio ruolo di indirizzo e di governo del sistema.

Valorizzare il personale amministrativo e la polizia penitenziaria, investire in tecnologia senza rinunciare alla centralità del giudice, rafforzare l’edilizia giudiziaria e penitenziaria, garantire sicurezza e dignità nell’esecuzione della pena: tutto questo restituisce credibilità allo Stato e fiducia ai cittadini.

Non si tratta di riforme di settore ma di una reale trasformazione del rapporto tra Stato e cittadini, che non vive di slogan, ma di risultati misurabili, trasparenti e verificabili”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra, componente della Commissione Giustizia della Camera, intervenendo in Aula dopo le comunicazioni del Ministro della Giustizia.