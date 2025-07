SOCCORSO ALPINO – NAZIONALE * TRE INTERVENTI SULLE DOLOMITI BELLUNESI: «ESCURSIONISTA MALESE TROVATA MORTA, COPPIA COREANA RECUPERATA E RAGAZZINO AIUTATO PER UN MALORE»

16.42 - venerdì 18 luglio 2025

Diversi interventi di soccorso in montagna sulle Dolomiti bellunesi. È stata purtroppo ritrovata senza vita l’escursionista sessantenne della Malesia che, dopo essersi separata dall’amica con cui era partita dal Rifugio Biella verso la Croda del Becco, aveva inviato un messaggio dicendo di aver perso l’orientamento e di aver bisogno di aiuto. Le ricerche sono iniziate immediatamente e sono proseguite per tutta la notte, con l’impiego di elicotteri, droni con termocamere e tecnologie di localizzazione, oltre a squadre a terra e unità cinofile. Fondamentale il tracciamento del cellulare, che ha permesso di delimitare l’area. Il corpo è stato individuato dall’elicottero della Guardia di Finanza di Bolzano: la donna è precipitata per un centinaio di metri dopo aver perso la traccia del sentiero sul versante bellunese. Il recupero della salma è stato effettuato dal Soccorso Alpino di Cortina d’Ampezzo, San Vigilio di Marebbe e Hochpustertal con il supporto della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri.

Sempre oggi, ad Agordo, è stato portato a termine un complesso recupero in quota di una coppia coreana, lei 68 anni, lui 60, bloccata senza attrezzatura lungo la Ferrata Costantini, dopo avervi passato la notte. I due escursionisti, con zaini pesanti e privi di imbrago, avevano iniziato la discesa della via ferrata all’alba, fermandosi in un punto critico. Allertato nella notte, il Soccorso Alpino di Agordo ha potuto intervenire con l’elicottero Falco 2 all’alba, dopo aver localizzato con precisione la coppia anche grazie al supporto di un traduttore. I due sono stati recuperati con verricello e trasportati al Rifugio Carestiato. Sempre ad Agordo, in mattinata, un dodicenne bolognese facente parte di una comitiva a Malga Malgonera ha accusato un malore. Il ragazzo è stato assistito dal medico dell’elisoccorso di Falco 1 e trasportato all’ospedale di Belluno per accertamenti.