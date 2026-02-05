LEGA * SENATO: « DL INFRASTRUTTURE, BORGHESI  (LEGA): BUON LAVORO A GEMME, NUOVO COMMISSARIO STRAORDINARIO BRETELLA VALTROMPIA»

20.00 - giovedì 5 febbraio 2026

Roma, 5 feb. – Cambio al vertice della struttura commissariale di Anas che sta seguendo il cantiere della bretella autostradale della Valtrompia: l’Amministratore delegato di Anas Claudio Andrea Gemme subentra nel ruolo di commissario straordinario. E’ quanto previsto dal nuovo decreto-legge Infrastrutture in materia di commissari straordinari e concessioni, approvato questa sera in Consiglio dei Ministri. A confermarlo, il senatore valtrumplino della Lega Stefano Borghesi.

“L’indicazione di Gemme a commissario straordinario per la nostra bretella autostradale è un’ulteriore conferma di attenzione da parte di Matteo Salvini e del Governo per il territorio bresciano e le infrastrutture in corso di realizzazione. In questo modo si punta a dare rinnovato slancio ai lavori in corso, che già hanno superato scogli importanti nell’iter di esecuzione e che proprio Gemme come AD di Anas aveva contribuito a risolvere, interessandosene direttamente. Da parte nostra come Lega siamo soddisfatti di questa decisione, che assicura al nostro territorio un’attenzione anche maggiore rispetto al passato e ribadisce l’impegno del ministro Salvini per il completamento dell’opera il prima possibile. Un ringraziamento doveroso va a Eutimio Mucilli, commissario straordinario uscente, per il lavoro svolto in questi anni in Valtrompia” conclude Borghesi.