FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «DL SICUREZZA: BENIGNI, DIMOSTRAZIONE CHE GOVERNO MANTIENE IMPEGNI PRESI. DA SINISTRA COME SEMPRE CHIACCHIERE E PROPAGANDA»

20.00 - giovedì 5 febbraio 2026

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

DL Sicurezza: Benigni, dimostrazione che governo mantiene impegni presi. Da sinistra come sempre chiacchiere e propaganda

“Il Decreto Sicurezza è la dimostrazione del fatto che il Governo mantiene gli impegni presi con gli italiani. Avevamo promesso una politica di tolleranza zero nei confronti dei criminali, e abbiamo approvato un decreto che va nella direzione giusta, tutelando le forze dell’ordine e introducendo una serie di misure molto rigide per chi usa la violenza durante le manifestazioni”. Lo ha detto Stefano Benigni, vicesegretario nazionale di Forza Italia, intervenendo al Giornale Radio. “Dispiace constatare, come al solito – ha proseguito – che la sinistra è bravissima a riempirsi la bocca di belle parole, ma poi, ogni qualvolta il Governo approva un provvedimento che aumenta la sicurezza e tutela maggiormente le forze dell’ordine, puntualmente arrivano dichiarazioni di contrarietà da tutta la sinistra. È sempre la solita sinistra, quella delle chiacchiere e della propaganda. Immagino che voteranno contro anche in Parlamento. Vedo già le barricate: ci terranno giorno e notte in Aula per votare questo decreto. Tireranno fuori, come sempre, il pericolo del fascismo, della repressione, dell’essere troppo duri nei confronti di chi manifesta liberamente in questo Paese. Lo abbiamo già sentito anche in questi giorni. Io però credo che gli italiani abbiano capito chiaramente chi sta dalla parte della ragione e chi, ancora una volta, sta dalla parte sbagliata della storia”, ha concluso.