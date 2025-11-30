Popular tags:
LEGA * CAMERA: «VIOLENTATA FUORI DALLA DISCOTECA, RAVETTO (LEGA): MILANO NON È PIÙ CITTÀ PER DONNE, SINDACO INTERVENGA»

13.30 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

Violentata fuori dalla discoteca, Ravetto (Lega): Milano non è più città per donne, sindaco intervenga

Roma, 30 nov. – “Dispiace dover ammettere che Milano non è più una città in cui le donne possono vivere serenamente e liberamente, senza paura di essere aggredite, offese, colpite nella loro integrità. L’ennesima violenza avvenuta nella notte ai danni di una ragazza di 24 anni fuori da una discoteca è inaccettabile. Il sindaco Sala intervenga immediatamente. Non è più possibile assistere a episodi agghiaccianti come questo”.

Lo dichiara la deputata della Lega Laura Ravetto, responsabile del dipartimento Pari Opportunità del partito.

__________

Ufficio stampa Lega Camera

