FI – FORZA ITALIA * CAMERA: «MO: PEREGO, PIENA SOLIDARIETÀ A CROSETTO»

13.00 - domenica 30 novembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
Mo: Perego, piena solidarietà a Crosetto

“Piena solidarietà al Ministro Crosetto. Troppi nella nostra Nazione confondono la sacrosanta libertà di pensiero e di opinione con il vilipendio delle istituzioni, che sia responsabilità di qualche cattivo maestro o di essere pessimi allievi poco importa, la democrazia è fatta di diritti e doveri che tutti devono rispettare”. Lo scrive su X il sottosegretario di Stato alla Difesa, On. Matteo Perego di Cremnago.

