LEGA * CAMERA: «UCRAINA: CRIPPA (LEGA), PARLARE DI ‘ATTACCHI PREVENTIVI’ NON AIUTA A METTERE FINE A CONFLITTO»

17.30 - lunedì 1 dicembre 2025

Ucraina: Crippa (Lega), parlare di ‘attacchi preventivi’ non aiuta a mettere fine a conflitto Roma, 1 dic. – “Con delicati colloqui in corso fra Stati Uniti, Ucraina e Russia, usare toni bellici e parlare addirittura di ‘attacchi preventivi’ contro la Russia non aiuta di certo a mettere fine a un conflitto che ha già causato troppi morti e troppa sofferenza”.Così il deputato della Lega Andrea Crippa, componente della commissione Affari Esteri.Ufficio Stampa Lega Camera