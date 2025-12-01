Popular tags:
Popular tags:
Popular tags:
News immediate,
non mediate!
Categoria news:
OPINIONMIX

LEGA * CAMERA: «UCRAINA: CRIPPA (LEGA), PARLARE DI ‘ATTACCHI PREVENTIVI’ NON AIUTA A METTERE FINE A CONFLITTO»

 Scritto da
E-mail Stampa
Facebook Twitter LinkedIn
17.30 - lunedì 1 dicembre 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –
///

 

Ucraina: Crippa (Lega), parlare di ‘attacchi preventivi’ non aiuta a mettere fine a conflitto Roma, 1 dic. – “Con delicati colloqui in corso fra Stati Uniti, Ucraina e Russia, usare toni bellici e parlare addirittura di ‘attacchi preventivi’ contro la Russia non aiuta di certo a mettere fine a un conflitto che ha già causato troppi morti e troppa sofferenza”.Così il deputato della Lega Andrea Crippa, componente della commissione Affari Esteri.Ufficio Stampa Lega Camera

 

Categoria news:
OPINIONMIX

Per donare ora, clicca qui



© RIPRODUZIONE RISERVATA
DELLA FONTE TITOLARE DELLA NOTIZIA E/O COMUNICATO STAMPA

È consentito a terzi (ed a testate giornalistiche) l’utilizzo integrale o parziale del presente contenuto, ma con l’obbligo di Legge di citare la fonte: “Agenzia giornalistica Opinione”.
È comunque sempre vietata la riproduzione delle immagini.

Articoli correlati

I commenti sono chiusi.